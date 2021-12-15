Тони: «Ювентусу» не хватает Роналду. Он брал на себя ответственность

Победитель чемпионата мира в составе сборной Италии Лука Тони поделился мнением о неудачах «Ювентуса» в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.



«Команде не хватает Роналду, другого объяснения нет. Он гарантировал большое количество голов, брал на себя большую ответственность. «Ювентус» не приобрёл топ-футболистов после ухода Роналду, а оставшиеся игроки провалились и не смогли восполнить отсутствие португальца. Они не играют лучше, чем в прошлом сезоне», — приводит слова Тони La Gazzetta dello Sport.

Туринский «Ювентус» в 17 встречах набрал 28 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 17 играх набравший 40 очков.