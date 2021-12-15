Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, что попросит у Санта-Клауса на Рождество.



«Хочу много что попросить у волшебника. Есть много вещей, о которых хочется попросить. Если говорить о футболе, то, надеюсь, Санта-Клаус принесёт «Ювентусу» победу в Лиге чемпионов, а сборной Аргентины – триумф на чемпионате мира. У мечты нет границ», – приводит слова Дибалы TuttoJuve.

По ходу нынешнего сезона итальянской Серии А Дибала отметился пятью голами и тремя голевыми передачами в 13 матчах. На его счету также три гола и голевая передача в четырёх играх Лиги чемпионов. Соглашение с 28-летним футболистом истекает в конце 2026 года. Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В клуб из Турина он перешёл из «Палермо».