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«Ювентус» может арендовать Мауро Икарди

«Ювентус» может арендовать Мауро Икарди
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Ванда Нара, жена и агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, на этой неделе встретилась с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли, чтобы обсудить возможный переход Мауро в клуб из Турина. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, Андреа Аньелли заинтересован в переходе аргентинца в стан «зебр». Босс «бьянконери» хотел бы получить 28-летнего игрока уже этой зимой. Ванда также контактировала с функционерами других итальянских клубов. Жена футболиста хочет, чтобы он вместе с семьёй переехал в Италию.

Контракт 28-летнего Икарди с французским клубом рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 35 млн. В нынешнем сезоне футболист забил трижды в 14 матчах чемпионата Франции.

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