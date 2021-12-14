«Ювентус» может арендовать Мауро Икарди
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Ванда Нара, жена и агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, на этой неделе встретилась с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли, чтобы обсудить возможный переход Мауро в клуб из Турина. Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, Андреа Аньелли заинтересован в переходе аргентинца в стан «зебр». Босс «бьянконери» хотел бы получить 28-летнего игрока уже этой зимой. Ванда также контактировала с функционерами других итальянских клубов. Жена футболиста хочет, чтобы он вместе с семьёй переехал в Италию.
Контракт 28-летнего Икарди с французским клубом рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 35 млн. В нынешнем сезоне футболист забил трижды в 14 матчах чемпионата Франции.
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