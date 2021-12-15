«Зенит» готов предложить € 11 млн плюс бонусы за Кабрала. «Базель» требует € 15 млн

«Зенит» планирует сделать предложение о трансфере бразильского нападающего «Базеля» Артура Кабрала, сообщает Goal.com.



По информации источника, российский клуб намерен предложить за игрока € 11 млн. Ещё € 3 млн санкт-петербургский клуб готов выплатить в качестве бонусов. Отмечается, что «Базель» рассчитывает выручить от трансфера Кабрала € 15 млн.



В прошлом розыгрыше чемпионата Швейцарии Артур Кабрал стал лучшим бомбардиром «Базеля», забив 18 голов. 23-летний футболист является воспитанником «Сеары» и «Палмейраса». В нынешнем сезоне нападающий провёл 26 матчей и забил 14 голов в чемпионате Швейцарии. Также футболист заигрывался за молодёжную сборную Бразилии и вызывался во взрослую национальную команду.

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