Главный тренер «Фиорентины» оценил выступление Кокорина в матче Кубка Италии с «Беневенто»

44-летний итальянский специалист Винченцо Итальяно, возглавляющий «Фиорентину», высказался о выступлении 30-летнего российского нападающего Александра Кокорина в матче 1/16 Кубка Италии с «Беневенто» (2:1), впервые вышедшего в стартовом составе «фиалок».
«Безусловно, нашей главной целью был проход в следующий раунд. Мы знали, что нам будет противостоять команда, одержавшая четыре победы кряду. Несмотря на большую ротацию состава, «Фиорентина» показала хороший результат и хорошо справилась с задачей.
Один великий тренер сказал, что среди многих качеств самое важное — это удача. У меня в распоряжении три очень надёжных вратаря, Антонио Росати показал отличную игру, в то же время, хорошо действовали Алекса Терзич, Марко Бенасси и Александр Кокорин, которые нуждались в игровой практике.
Мы могли выигрывать и 2:0, сыграв лучше, но игроки, получающие мало игрового времени, часто страдают от потери концентрации», — приводит слова Итальяно La Nazione.
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