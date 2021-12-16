Денис Макаров: Москва даёт больше возможностей в том числе для футбольного роста
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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал об адаптации к жизни в Москве.
«С этого лета я в Москве — большом городе, где частые пробки и много времени тратится на перемещение из одного места в другое. В городе я пользуюсь такси: от дома до базы ехать 40-50 минут, и за это время я успеваю отдохнуть, послушать музыку и позаниматься с учителем английским по видеосвязи.
В Москве мы с женой любим гулять по паркам, ходить в кино и театры — в общем, исследовать город. Мне нравятся «Зарядье» и ВДНХ; места, где есть вода и набережная; всегда приятно пройтись по Красной площади. Везде заметно, что Москва даёт больше возможностей для роста в каждой сфере. В том числе и в футболе», — приводит слова футболиста журнал «Эсквайр».
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