«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии

Сегодня, 17 декабря, завершался матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 7-й минуте Джонджо Шелви открыл счёт в матче. Мяч влетел под дальнюю штангу. Затем форвард хозяев Диогу Жота сравнял счёт. Жота после навеса головой пробил с угла вратарской. Мартин Дубравка отбил прямо перед собой, и со второй попытки португалец уже переиграл голкипера. На 21-й минуте Мохамед Салах вывел хозяев вперёд. Садио Мане пробил из середины штрафной. Мартин Дубравка отбил. Мяч отскочил к Салаху, который без проблем попал в ворота. На 87-й минуте Трент Александер-Арнольд укрепил преимущество хозяев, установив итоговый счёт в матче — 3:1.

Команда Юргена Клоппа располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эдди Хау занимают предпоследнее, 19-е место в таблице. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Ливерпуль» — «Ньюкасл».