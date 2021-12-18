«Райо Вальекано» обыграл «Алавес» и поднялся на четвёртое место в Примере

Сегодня, 18 декабря, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 18-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимал «Алавес». Хозяева одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился нападающий Серхи Гвардиола, ему ассистировал Альваро Гарсия.
Гвардиола открывает счёт в матче:
На 26-й минуте защитник Алехандро Катена удвоил преимущество своей команды, голевую передачу сделал Оскар Трехо.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери – Франсиско Саэс Виталь.
После 18 сыгранных туров в испанской Примере «Райо Вальекано» находится на 4-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 30 очков. «Алавес» за 17 матчей заработал 15 очков, команда располагается на 17-м месте в таблице.
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