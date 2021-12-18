Роман Абрамович стал гражданином Португалии. У бизнесмена есть паспорта России и Израиля

Владелец «Челси», российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии, сообщает Público.



По информации источника, бизнесмен получил гражданство Португалии как потомок сефардских евреев, живших на Пиренейском полуострове. Помимо российского и португальского гражданства, у Абрамовича есть паспорт Израиля, который он получил в мае 2018 года.



Напомним, в октябре Роман Абрамович впервые с 2018 года оказался в Великобритании. Три года назад у него возникли проблемы с визой.



Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали четырёхкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок Лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

Видеообзор матча 17-го тура АПЛ «Челси» — «Эвертон»:

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