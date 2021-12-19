«Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Сассуоло»

В матче 18-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Сассуоло». Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка. Через 5 минут полузащитник Давиде Фраттези упрочил преимущество гостей. На 51-й минуте форвард «Фиорентины» Душан Влахович сократил отставание хозяев в счёте, а на 61-й минуте хавбек «фиалок» Лукас Торрейра сравнял счёт. Через 7 минут «Фиорентина» осталась в меньшинстве — красную карточку получил защитник Кристиано Бираги.



Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин остался на скамейке запасных в этой встрече.



«Фиорентина» набрала 31 очко и поднялась на 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Сассуоло» (24) — на 10-м месте.