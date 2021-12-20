Дед Адамова: не говорил, что переход в «Локо» почти завершён. Мне приписывают чужие цитаты

Хайдар Алханов, дед защитника «Урала» Арсена Адамова, а также бывший вице-президент «Ахмата» и советник Рамзана Кадырова по спорту, отреагировал на слова президента екатеринбургского клуба Григория Иванова. Ранее Иванов опроверг информацию о переговорах с «Локомотивом» по поводу возможного трансфера игрока.
«Я не говорил, что трансфер Адамова в «Локомотив» почти завершён. У меня спросили: близок ли трансфер к завершению? Ну я и ответил: «Наверное, близок. Клубы договариваются между собой». Арсен заинтересовал не только «Локомотив», но и несколько других клубов. Насколько я знаю, «Локомотив» ведёт переговоры с «Уралом». На какой стадии — без понятия. Не позволю своё имя выносить на обсуждение: мне приписывают чужие цитаты. Не нужно переворачивать мои слова. Григорий Иванов не открыл Америку — у Арсена Адамова действительно контракт. Если клубы договорятся, то он готов перейти. Если не смогут, то, конечно, останется в команде», — сказал Алханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 20 декабря 2021
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