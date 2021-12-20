Президент «Урала»: дед Адамова говорит, что Арсен близок к «Локо»? Может, дед и близок

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном скором переходе защитника Арсена Адамова в «Локомотив».

«Дед Адамова говорит, что Арсен близок к «Локомотиву»? Может быть, дед и близок. У него спрашивайте. Адамов — игрок «Урала», у него контракт на четыре года. Мы ни с кем переговоры не вели», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Адамов выступает за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги за екатеринбургский клуб и забил 1 гол. Московский «Локомотив» в 18 матчах набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (19) — на 11-м месте.