Грулёв продлил контракт с «Динамо» до 2025 года

Нападающий Вячеслав Грулёв продлил истекавшее летом 2022 года соглашение с клубом до конца сезона-2024/2025.
В текущем сезоне 22-летний форвард забил 6 голов в 16 матчах Российской Премьер-Лиги.
Грулёв — выпускник академии «Динамо» имени Льва Яшина. На профессиональном уровне Вячеслав дебютировал в 2016 году в составе «Динамо-2», за которое сыграл 19 матчей и отличился 3 раза. В основной команде впервые появился на поле в марте 2018 года. Всего на его счету 72 матча и 13 забитых мячей за московское «Динамо».
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Динамо».
«Динамо» в 18 матчах набрало 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Динамо» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча команд в Химках состоится 27 февраля.
- 22 декабря 2021
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