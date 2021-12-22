Юран: если президент «Ференцвароша» намерен пошуметь в Европе, Черчесову придётся непросто

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост наставника «Ференцвароша».

«Станислав уже работал в Европе, в Польше с «Легией», и у него неплохо получалось. Я думаю, что и в «Ференцвароше» у него будет получаться. С «Легией» он тогда уже многое прошёл: выигрывал чемпионат и Кубок Польши. «Ференцварош» — в Венгрии ведущая команда, клуб с финансами. Проще работать в клубе, где есть хорошие финансовые возможности. Тут можно и футболистов пригласить. И поддержка болельщиков у команды хорошая. Так что, думаю, тут только победы.



Но здесь, думаю, могут возникнуть сложности, поскольку австрийский специалист Петер Штёгер был уволен из-за неудачного выступления в еврокубках. Поэтому здесь, не исключаю, могут быть трудности в этом плане. Как я понял, руководитель клуба — человек амбициозный: ему надо чего-то добиваться в Европе. Но здесь надо чётко понимать, что это не итальянский, не испанский чемпионат, где всё-таки уровень.

Руководитель хочет достижений в Европе, но надо понимать, что этот клуб пусть и с традициями, но не настолько. И тут Станиславу надо чётко представлять, какие максимальные цели президент клуба преследует в Европе. Надо «на берегу» определиться и понимать, что вот, да, мы хотим выполнить задачи и будем для этого стараться, но нужно адекватно смотреть на то, что есть уровень клуба и чемпионата. Из-за еврокубков австрийца и уволили. Хотя в чемпионате команда идёт на первом месте. Поэтому, если президент клуба намерен пошуметь в Европе, придётся непросто. А по чемпионату Венгрии проблем, думаю, возникнуть не должно», — приводит слова Юрана Rusfootball.