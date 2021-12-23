«Манчестер Сити» отказал «Ньюкаслу» в аренде Палмера

Руководство «Манчестер Сити» отказало «Ньюкаслу» в аренде полузащитника Коула Палмера. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, «сороки» хотели арендовать 19-летнего футболиста на вторую половину текущего сезона, боссы «горожан» отказали им. Палмер входит в планы главного тренера «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы и поэтому останется в команде. В текущем сезоне полузащитник провёл 4 матча в чемпионате Англии.
«Манчестер Сити» набрал 44 очка в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (10) — на 19-м месте. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»:
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