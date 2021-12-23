Болельщики «Зенита» заявили, что откажутся от оформления Fan ID

Движение фанатов «Зенита» заявило, что приняло решение отказаться от оформления Fan ID.



«Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.



Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию», — говорится в сообщении Telegram-канала «Ландскрона».

Напомним, 17 декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, согласно которому правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков.