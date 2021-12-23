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Болельщики «Зенита» заявили, что откажутся от оформления Fan ID

Болельщики «Зенита» заявили, что откажутся от оформления Fan ID
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Движение фанатов «Зенита» заявило, что приняло решение отказаться от оформления Fan ID.

«Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию», — говорится в сообщении Telegram-канала «Ландскрона».

Напомним, 17 декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, согласно которому правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков.

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