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Моуринью может возглавить сборную Нигерии. Между сторонами уже были переговоры

Моуринью может возглавить сборную Нигерии. Между сторонами уже были переговоры
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Президент Нигерийской федерации футбола Амаджу Пинник сообщил о разговоре с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью по поводу назначения на пост главного тренера национальной команды Нигерии.

«Были разговоры с Моуринью. Я не буду говорить вам, что мы не разговаривали, потому что между нами был диалог. Министр спорта также говорил с Моуринью и в этом нет ничего плохого», — приводит слова Пинника Thisnigeria.

Напомним, Моуринью возглавил «Рому» летом этого года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне «Рома» под руководством Моуринью провела 27 матчей, в которых одержала 16 побед, потерпела 8 поражения и трижды сыграла вничью.

До римского клуба он работал в «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике».

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