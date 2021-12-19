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Моуринью хочет подписать в «Рому» полузащитника «Челси»

Моуринью хочет подписать в «Рому» полузащитника «Челси»
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Полузащитник английского «Челси» Рубен Лофтус-Чик заинтересовал главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо, который хочет осуществить трансфер футболиста в итальянский клуб. Об этом сообщает Il Romanista.

Португальский специалист надеется, что нападающий римлян Тэмми Абрахам, ранее выступавший вместе с Лофтус-Чиком в английском клубе, уговорит футболиста перейти в «Рому».

25-летний Лофтус-Чик в нынешнем сезоне выходил на поле в 12 матчах чемпионата Англии, отметившись двумя голевыми передачами. На счету английского полузащитника также четыре матча в Лиге чемпионов и голевая передача.

Контракт футболиста с «Челси» истекает в 2024 году, рыночная стоимость полузащитника, по данным Transfermarkt, составляет € 18 млн.

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