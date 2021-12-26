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«Спартак» не заинтересован в переходе Глебова

«Спартак» не заинтересован в переходе Глебова
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг интерес клуба к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову. Ранее агент футболиста Павел Банатин заявил, что красно-белые заинтересованы в игроке.

«У «Спартака» сейчас нет интереса к Глебову», — рассказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

22-летний Глебов стал игроком «Ростова» в январе 2019 года, перейдя из «Анжи». В нынешнем сезоне полузащитник забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. Также на счету Глебова матч в Кубке России. Контракт хавбека истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 3 млн.

«Спартак» после 18 туров РПЛ занимает в турнирной таблице девятое место с 23 очками.

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