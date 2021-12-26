Артета высказался о разгроме «Норвича» в матче 19-го тура АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о разгроме «Норвич Сити» (5:0) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.
«Очень приятный результат, потому что в этот праздничный период нужно продолжать выступать на высоком уровне.
Мы выглядели очень резкими и целеустремлёнными. Это важная победа для нас, я очень доволен. Количество моментов, которые мы создали, радует.
В каждом матче команда старается навязать свою игру. Сегодняшняя встреча – хороший пример. Единство клуба и наших болельщиков очень радует.
Обамеянг не был в заявке на сегодняшний матч. Будем принимать решение на этот счёт от игры к игре», — цитирует Артету BBC.
Смит-Роу забивает пятый мяч «Арсенала» в ворота «Норвича»:
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