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«Арсенал» разгромил на выезде «Норвич» со счётом 5:0 в матче чемпионата Англии

«Арсенал» разгромил на выезде «Норвич» со счётом 5:0 в матче чемпионата Англии
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Сегодня, 26 декабря, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Норвич Сити» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 5:0.

На 6-й минуте счёт открыл нападающий Букайо Сака, ему ассистировал Мартин Эдегор. На 44-й минуте защитник Киран Тирни удвоил преимущество своей команды, голевой пас сделал Эдегор.

На 67-й минуте Сака оформил дубль, результативную передачу оформил Александр Ляказетт. На 84-й минуте Ляказетт реализовал пенальти в ворота хозяев.

В добавленное ко второму тайму время забил полузащитник Эмиль Смит-Роу.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогали ему ассистенты Ричард Уэст и Дерек Итон. Резервный рефери — Дин Уайтстоун.

Англия - Премьер-лига. 19-й тур
26 декабря 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
0 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Сака – 6'   0:2 Тирни – 44'   0:3 Сака – 67'   0:4 Ляказетт – 84' (пен)   0:5 Смит-Роу – 90+1'

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