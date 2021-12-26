«Арсенал» разгромил на выезде «Норвич» со счётом 5:0 в матче чемпионата Англии

Сегодня, 26 декабря, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Норвич Сити» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 5:0.



На 6-й минуте счёт открыл нападающий Букайо Сака, ему ассистировал Мартин Эдегор. На 44-й минуте защитник Киран Тирни удвоил преимущество своей команды, голевой пас сделал Эдегор.



На 67-й минуте Сака оформил дубль, результативную передачу оформил Александр Ляказетт. На 84-й минуте Ляказетт реализовал пенальти в ворота хозяев.



В добавленное ко второму тайму время забил полузащитник Эмиль Смит-Роу.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогали ему ассистенты Ричард Уэст и Дерек Итон. Резервный рефери — Дин Уайтстоун.

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