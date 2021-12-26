«Брайтон» — «Брентфорд»: стартовые составы команд на матч 19-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Брентфорда» на матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув Альбион. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Брентфорд».
«Брайтон»: Санчес, Кукурелья, Бёрн, Уэбстер, Лампти, Модер, Мвепу, Лаллана, Мак Аллистер, Троссард, Мопе.
Запасные: Схерпен, Тёрнс, Гросс, Леонард, Марч, Ричардс, Альсате, Фергюсон, Уэлбек.
«Брентфорд»: Фернандес, Пиннок, Янссон, Сёренсен, Томпсон, Йенсен, Нёргор, Баптист, Канос, Тони, Мбемо.
Запасные: Кокс, Стевенс, Бидструп, Ониика, Пирт-Харрис, Форсс, Годдос, Висса.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Даррен Ингланд. Ему будут помогать ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери – Кейт Страуд.
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