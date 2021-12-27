Рангник хочет подписать в «МЮ» полузащитника «Вулверхэмптона»
Поделиться
Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Главный тренер команды Ральф Рангник рассматривает португальского футболиста в качестве усиления своего состава, но «МЮ» может столкнуться с конкуренцией в лице «Челси». Об этом сообщает Fichajes.
24-летний Невеш выступает в составе английского клуба с 2017 года, перейдя из «Порту» за € 17,9 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 17 матчах английской Премьер-лиги отметился голом и голевой передачей. Контракт португальца истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Невеша в € 42 млн.
Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
Комментарии
- 27 декабря 2021
-
12:49
-
12:30
-
12:30
-
12:15
-
12:09
-
11:57
-
11:55
-
11:47
-
11:32
-
11:17
-
11:16
-
10:49
-
10:40
-
10:33
-
10:06
-
10:04
-
09:50
-
09:42
-
09:42
-
09:32
-
09:22
-
09:16
-
07:35
-
06:41
-
06:40
-
06:16
-
06:07
-
05:37
-
05:22
-
01:34
-
00:59
-
00:30
-
00:13
-
00:12
- 26 декабря 2021
-
23:56
Партнерский контент