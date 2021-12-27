Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рангник хочет подписать в «МЮ» полузащитника «Вулверхэмптона»

Рангник хочет подписать в «МЮ» полузащитника «Вулверхэмптона»
Комментарии

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Главный тренер команды Ральф Рангник рассматривает португальского футболиста в качестве усиления своего состава, но «МЮ» может столкнуться с конкуренцией в лице «Челси». Об этом сообщает Fichajes.

24-летний Невеш выступает в составе английского клуба с 2017 года, перейдя из «Порту» за € 17,9 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 17 матчах английской Премьер-лиги отметился голом и голевой передачей. Контракт португальца истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Невеша в € 42 млн.

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.

Новость по теме
Рангник подтвердил, что Марсьяль хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021