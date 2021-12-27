Рангник хочет подписать в «МЮ» полузащитника «Вулверхэмптона»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Главный тренер команды Ральф Рангник рассматривает португальского футболиста в качестве усиления своего состава, но «МЮ» может столкнуться с конкуренцией в лице «Челси». Об этом сообщает Fichajes.



24-летний Невеш выступает в составе английского клуба с 2017 года, перейдя из «Порту» за € 17,9 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 17 матчах английской Премьер-лиги отметился голом и голевой передачей. Контракт португальца истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Невеша в € 42 млн.

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