«У руководства «Спартака» такой стиль». Филимонов — об увольнении Витории

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов заявил, что все российские футбольные клубы – игрушки в руках своих владельцев.

«Красивой ли получилась история расставания «Спартака» и Руя Витории? Это не вопрос красивости. А кому в «Спартаке» давали работать? Давали сезон поработать и выгоняли. Это не вопрос «красиво-некрасиво», это руководство «Спартака» такое и его стиль. Вообще, если помните, изначально, когда брали Виторию, сразу были вопросы, кого берут. Когда принималось такое решение, уже было непонятно. А то, что сейчас случилось, это следствие того, что изначально произошло.

Успех в ЛЕ? Я думаю, что «Спартаку» повезло. С той же «Легией» повезло — забили гол из-за нелепой ошибки защитника, пенальти Селихов отбил. В Лестере тоже. Это просто стечение обстоятельств. Я бы не сказал, что «Спартак» игру свою преобразил. Мне так бросалось в глаза, что как-то более собранно, более функционированно смотрелись. Может быть, футболисты хотели в Европе себя засветить. По некоторым игрокам было видно, что в Европе они играют по-другому.

«Спартак» — игрушка Федуна и Салиховой? Они — руководители. Давайте не будем переходить на персоналии, потому что вопрос не в том, кто у Федуна игрушка. У нас вообще есть клубы, которые не игрушки? Есть ли у нас клуб, который существует как бизнес-проект и приносит прибыль владельцам? У нас все клубы как игрушки.

А в «Локомотиве что? А в «Динамо» что было до недавнего времени? А в «Химках» что происходит? У нас какой клуб ни возьмешь, везде практически какие-то непонятные вещи происходят. Нет клуба такого, чтобы было что-то стабильно, было какое-то понимание, что клуб — это хорошо. Ты меняешь тренеров, но есть бизнес-план и какое-то понимание, что я хочу свой клуб держать на самоокупаемости», — приводит слова Филимонова VseProSport.