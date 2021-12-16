Филимонов: «Спартак» прекратил борьбу за чемпионство после ухода Романцева

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов объяснил, почему легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев завершил карьеру так рано.

«Почему Романцев завершил карьеру так рано? Я начал понимать это после того, как прочитал его книгу. Понял, что человек настолько выгорел и отдал всего себя футболу, что эмоциональных сил уже не хватило. «Спартак» всегда был чемпионом, кроме нескольких сезонов. После ухода Олега Ивановича он прекратил борьбу за чемпионство. Были некоторые всплески при Карпине, Черчесове или как, например, стечение обстоятельств позволило Каррере достичь победы.

Почему тогда Сёмин до сих пор тренирует? А по поводу сравнения с Юрием Палычем — у него другая судьба. Я бы не говорил, конечно, что он не отдавал всего себя «Локомотиву», но для того, чтобы быть на вершине, нужны другие эмоции. У Юрия Палыча был средний клуб, который он потихоньку вывел в лидеры российского футбола. Но это всё было потихоньку и не так ярко.

Быть на вершине – это очень сложно. «Спартак» становился чемпионом пять раз подряд. Там нужно гореть, иначе ничего не получится. Если бы Олегу Ивановичу создали определённые условия, то, думаю, он бы продолжал тренировать», — сказал Филимонов в видео на YouTube-канале «Ответь по-братски».