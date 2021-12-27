ЦСКА интересуется полузащитником «Фейеноорда»
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Полузащитник «Фейеноорда» Оркун Кёкчю может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Одним из претендентов на футболиста является московский ЦСКА, информирует Galapost.
Согласно сведениям источника, нидерландский клуб готов расстаться с Кёкчю в зимнее трансферное окно. Помимо ЦСКА, в услугах Оркуна заинтересованы итальянские команды – «Фиорентина», «Рома» и «Аталанта».
В нынешнем сезоне 20-летний турок провёл за «Фейеноорд» 30 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кёкчю в € 12 млн. Действующий контракт Оркуна рассчитан до лета 2025 года. Он является воспитанником академии «Фейеноорда».
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