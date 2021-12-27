Селихов назвал главные плюсы и минусы уходящего года

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов поделился главными воспоминаниями из уходящего 2021 года.

«Начну с главных минусов года. Как пришёл тренер Руй, я прошёл сборы и чувствовал себя великолепно. На предсезонном турнире на разминке так получилось, что я сломал палец. Это уже была пятая по счёту операция.

А плюсы года — участие на европейской арене, пенальти, выигранная группа, на кону стояла путёвка в 1/8 финала. Ребята из стендапа писали, помню Ваню Абрамова. Я очень счастлив, что получилось войти хоть в какую-то маленькую историю «Спартака», — сказал Селихов в видео на YouTube-канале «КраСава».

Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.