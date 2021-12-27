Селихов: в РПЛ есть ещё 12 туров, борьба не завершена

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов заявил, что красно-белые намерены бороться в Российской Премьер-Лиге за попадание в еврокубки на следующий сезон.
«Когда проигрываешь, ходишь до следующего матча, ищешь в себе что-то. Понятно, что провал, но Лига Европы хоть как-то скрашивает этот сезон. Есть ещё 12 туров, и я думаю, что борьба ещё не завершена. За еврокубки нужно бороться», — сказал Селихов в видео на YouTube-канале «КраСава».
Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.
15 декабря московский клуб объявил об отставке португальского специалиста Руя Витории с должности главного тренера. Уже спустя несколько дней команду возглавил итальянец Паоло Ваноли.
- 27 декабря 2021
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