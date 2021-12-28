«Торонто» даёт Инсинье 5-летний контракт с зарплатой около € 12 млн в год

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может стать футболистом канадского «Торонто». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации журналиста, «Торонто» всерьёз хочет заполучить футболиста. Клуб сделал официальное предложение, которое обсуждают агенты Инсинье. Футболисту предложили 5-летний контракт с фиксированной зарплатой в размере € 11,5 млн в год.
30-летний Инсинье не может договориться о новом контракте с итальянским клубом. Футболист хочет по-прежнему получать € 5 млн за сезон, но «Наполи» предлагает ему контракт на четыре года с зарплатой в € 3,5 млн. Переговоры зашли в тупик, и есть вероятность, что воспитанник итальянского клуба покинет команду в ближайшие полгода. В конце сезона у Инсинье истекает контракт.
- 28 декабря 2021
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