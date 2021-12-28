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«Интер» предложит Шкриньяру контракт до 2026 года

«Интер» предложит Шкриньяру контракт до 2026 года
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Руководство миланского «Интера» работает над продлением контракта с защитником Миланом Шкриньяром. Об этом сообщает инсайдер Никола Скира в своём «твиттере».

По информации журналиста, миланский клуб предложит игроку новое соглашение, которое будет действовать до 2026 года. Нынешний контракт рассчитан до 2023 года. Сам игрок хочет остаться в «Интере».

26-летний Шкриньяр перешёл в «Интер» из «Сампдории» летом 2017 года за € 34 млн. В нынешнем сезоне в 23 матчах итальянской Серии А и Лиги чемпионов словацкий защитник забил три гола. Рыночная стоимость футболиста согласно данным портала Transfermarkt оценивается в € 60 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Шкриньяра заинтересованы клубы английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги.

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