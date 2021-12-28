Азмун может стать одноклубником Миранчука

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, в услугах иранского футболиста заинтересована «Аталанта». Отмечается, что этот трансфер может быть проблематичным для итальянского клуба с финансовой точки зрения: Азмун получает около € 3,5 млн за сезон, в то время как «Аталанта» может предложить лишь € 2 млн. Ранее сообщалось, что Азмуном интересуется «Лион».
Напомним, за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
- 28 декабря 2021
-
23:45
-
23:38
-
23:36
-
23:23
-
23:21
-
22:57
-
22:56
-
22:47
-
22:44
-
22:36
-
22:30
-
22:14
-
21:58
-
21:58
-
21:54
-
21:52
-
21:38
-
21:23
-
21:19
-
21:01
-
20:59
-
20:59
-
20:48
-
20:44
-
20:40
-
20:36
-
20:18
-
20:06
-
20:01
-
19:55
-
19:55
-
19:54
-
19:48
-
19:47
-
19:30