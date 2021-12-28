Азмун может стать одноклубником Миранчука

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, в услугах иранского футболиста заинтересована «Аталанта». Отмечается, что этот трансфер может быть проблематичным для итальянского клуба с финансовой точки зрения: Азмун получает около € 3,5 млн за сезон, в то время как «Аталанта» может предложить лишь € 2 млн. Ранее сообщалось, что Азмуном интересуется «Лион».

Напомним, за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.