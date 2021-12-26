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«Зенит» требует за трансфер Азмуна более € 3 млн

«Зенит» требует за трансфер Азмуна более € 3 млн
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«Лион» и «Зенит» пока не могут договориться о трансфере нападающего Сердара Азмуна, сообщает журналист Себастьен Денис на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, французский клуб готов заплатить за переход Азмуна € 3 млн, однако «Зенит» намерен выручить за трансфер больше этой суммы. Рост запросов «Зенита» связывают с возникшим интересом к 26-летнему иранскому футболисту со стороны «Ньюкасл Юнайтед». Ранее сообщалось, что Азмун согласовал с «Лионом» контракт, рассчитанный на четыре с половиной года.

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Сообщается, что нападающий не собирается продлевать контракт с «Зенитом», за который выступает с января 2019 года.

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