Клопп: «Лестер» заслужил три очка. «Ливерпуль» не был самим собой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Лестера» (0:1) в матче 20-го тура АПЛ.
«Мы не были самими собой. Начали нормально, мне не совсем понравилось, с какой интенсивностью мы действовали, но иногда так получается. Но затем мы потеряли ритм и уже не смогли его вернуть. По крайней мере, у нас были моменты, когда мы могли играть намного лучше.
Было сложно играть против Мэддисона в роли «десятки» и Варди и Ихеаначо в нападении. Мы начали слишком сильно торопить события, использовать кроссы вместо того, чтобы сделать лишнюю передачу. В перерыве мы постарались изменить это, но почему-то сегодня не получилось. «Лестер» забил, мы оказались под давлением, давили, но свои шансы не использовали.
Когда один парень, который постоянно твердит, что нельзя играть 26 и 28 декабря, играет только 28-го и проигрывает команде, которая играла и 26-го, и 28-го, это выглядит забавно, знаю. Но считаю, что мы сыграли странно, а «Лестер» заслужил три очка», — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».
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