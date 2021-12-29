Ещё три игрока «Барселоны» заразились коронавирусом
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Усман Дембеле, Самуэль Юмтити и Гави, защищающие цвета испанской «Барселоны», получили положительный результат теста на коронавирус.
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, игроки чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции. Ранее «Барселона» объявила, что коронавирус был диагностирован у Клемана Лангле, Дани Алвеса, Жорди Альбы и Алехандро Бальде.
Следующий календарный матч Примеры сине-гранатовые проведут 2 января 2022 года с «Мальоркой». Встреча для «Барселоны» станет выездной. В чемпионате Испании каталонцы находятся сейчас на седьмом месте, уступая лидеру — мадридскому «Реалу» — 18 очков и имея одну игру в запасе. От зоны Лиги чемпионов «Барселону» отделяют два очка.
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