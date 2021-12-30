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В «Зените» отреагировали на информацию о переходе 17-летнего Пиняева

В «Зените» отреагировали на информацию о переходе 17-летнего Пиняева
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе сине-бело-голубых к 17-летнему нападающему «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву.

«Мы Пиняева ни с кем не обсуждали. Это всё измышления», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее телеграм-канал ZenitCafe сообщал, что Пиняев с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Зените», однако нынешний сезон доиграет в составе «Крыльев Советов».

Напомним, Пиняев отметился взятием ворот в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0). Это дебютный гол молодого форварда в элитном дивизионе чемпионата России. Сергей стал самым молодым автором гола в РПЛ с 2009 года.

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