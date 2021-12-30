В «Зените» отреагировали на информацию о переходе 17-летнего Пиняева
Поделиться
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе сине-бело-голубых к 17-летнему нападающему «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву.
«Мы Пиняева ни с кем не обсуждали. Это всё измышления», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее телеграм-канал ZenitCafe сообщал, что Пиняев с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Зените», однако нынешний сезон доиграет в составе «Крыльев Советов».
Напомним, Пиняев отметился взятием ворот в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0). Это дебютный гол молодого форварда в элитном дивизионе чемпионата России. Сергей стал самым молодым автором гола в РПЛ с 2009 года.
Новость по темеОрлов: надо приглашать Пиняева в «Зенит», способный парень
Комментарии
- 30 декабря 2021
-
12:25
-
12:09
-
11:58
-
11:55
-
11:44
-
11:35
-
11:29
-
11:02
-
10:41
-
10:36
-
10:32
-
10:29
-
10:02
-
09:54
-
09:43
-
09:35
-
09:27
-
07:25
-
01:06
-
00:39
-
00:29
-
00:29
-
00:24
-
00:04
- 29 декабря 2021
-
23:40
-
23:31
-
23:25
-
23:19
-
23:12
-
23:12
-
23:01
-
22:58
-
22:49
-
22:18
-
21:58
Партнерский контент