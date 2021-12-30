Аллер: неуважение к Африке говорить, что я останусь в клубе во время Кубка Африки

Форвард «Аякса» Себастьен Аллер считает, он находится в «удручающей ситуации». В январе ивуарийского нападающего ждет Кубок Африки, а в повестке команды из Амстердама значатся два важных матча чемпионата Нидерландов с «Утрехтом» и ПСВ.
«Неуважение к Африке говорить, что я останусь в клубе во время Кубка африканских наций. Предложили бы это когда-нибудь подобное европейскому игроку перед чемпионатом Европы? Турнир на самом деле должен был пройти летом, но его проведение было отложено из-за пандемии коронавируса. Конечно, я поеду на Кубок африканских наций, чтобы представлять Кот-д'Ивуар. Это высшая честь для меня», — сказал Аллер в обширном интервью De Telegraaf.
«Конечно же мне бы хотелось прилететь в расположение клуба, чтобы сыграть против «Утрехта» и ПСВ, но это попросту невозможно. Данная ситуация очень расстраивает. Я ненавижу выбирать между моей страной и моим клубом. В составе «Аякса я веду борьбу за чемпионский титул, и эти два матча очень важны в плане распределения мест в таблице», — подытожил Аллер.
Кубок африканских наций пройдёт с 9 января по 6 февраля в Камеруне. Соперниками сборной Кот-д'Ивуар по подгруппе станут Экваториальная Гвинея, Сьерра-Леоне и действующий чемпион континента Алжир.
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