Аллер: неуважение к Африке говорить, что я останусь в клубе во время Кубка Африки

Форвард «Аякса» Себастьен Аллер считает, он находится в «удручающей ситуации». В январе ивуарийского нападающего ждет Кубок Африки, а в повестке команды из Амстердама значатся два важных матча чемпионата Нидерландов с «Утрехтом» и ПСВ.

«Неуважение к Африке говорить, что я останусь в клубе во время Кубка африканских наций. Предложили бы это когда-нибудь подобное европейскому игроку перед чемпионатом Европы? Турнир на самом деле должен был пройти летом, но его проведение было отложено из-за пандемии коронавируса. Конечно, я поеду на Кубок африканских наций, чтобы представлять Кот-д'Ивуар. Это высшая честь для меня», — сказал Аллер в обширном интервью De Telegraaf.

«Конечно же мне бы хотелось прилететь в расположение клуба, чтобы сыграть против «Утрехта» и ПСВ, но это попросту невозможно. Данная ситуация очень расстраивает. Я ненавижу выбирать между моей страной и моим клубом. В составе «Аякса я веду борьбу за чемпионский титул, и эти два матча очень важны в плане распределения мест в таблице», — подытожил Аллер.

Кубок африканских наций пройдёт с 9 января по 6 февраля в Камеруне. Соперниками сборной Кот-д'Ивуар по подгруппе станут Экваториальная Гвинея, Сьерра-Леоне и действующий чемпион континента Алжир.