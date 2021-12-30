Мостовой — о Классене в «Спартаке»: если купили за копейки, то ничего страшного

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход в команду защитника «Тироля» Леона Классена.
«То, что Классен молодой — хорошо. То, что Леон не особо известный — плохо. Пока никто не знает, кто он, как он играет и плох ли он. Тем более если мы узнаем цену, может быть, всё перевернётся. У «Спартака» есть своя академия, «Спартак-2», и, может, стоило там посмотреть. Там и платить не надо. Если за Классена отдали копейки, то ничего страшного», — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
21-летний Леон Классен является выходцем академии немецкого клуба «Мюнхен-1860». Его основная позиция на поле – левый защитник. В нынешнем сезоне Классен провел за «Тироль» 20 матчей во всех турнирах и отдал шесть результативных передач.
- 30 декабря 2021
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