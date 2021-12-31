Большинство игроков «Монако» узнало об увольнении Ковача из соцсетей

Многие футболисты «Монако» узнали о том, что руководство клуба решило уволить Нико Ковача с поста главного тренера команды из социальных сетей, утверждает RMCSport. Накануне СМИ сообщили, что монегаски решили сменить тренера. Пока эта информация официально не подтвердилась.



Ранее сообщалось, что «Монако» может уволить Ковача из-за отсутствия индивидуального прогресса в команде и всё более отдалённых отношений между тренером и игроками.



Напомним, Ковач возглавил «Монако» летом 2020 года. Его текущий контракт рассчитан до 2023 года. Ранее он работал в сборной Хорватии, немецких «Баварии» и «Айнтрахте». После 19 туров чемпионата Франции «Монако» занимает шестое место, набрав 29 очков в 19 матчах национального первенства.

Новость по теме Источник: в «Монако» приняли решение об увольнении Нико Ковача