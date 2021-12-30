Источник: в «Монако» приняли решение об увольнении Нико Ковача
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Хорватский специалист Нико Ковач в ближайшее время покинет пост главного тренера французского «Монако». Об этом сообщает L’Équipe.
По информации источника, руководство монегасков сегодня отстранило 50-летнего хорвата от работы с первой командой. Ранее сообщалось, что «Монако» может уволить Ковача из-за отсутствия индивидуального прогресса в команде и всё более отдалённых отношений между тренером и игроками.
Напомним, Ковач возглавил «Монако» летом 2020 года. Его текущий контракт рассчитан до 2023 года. Ранее он работал в сборной Хорватии, немецких «Баварии» и «Айнтрахте». После 19 туров чемпионата Франции «Монако» занимает шестое место, набрав 29 очков в 19 матчах национального первенства.
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