Вандерсон, которого летом хотел купить «Спартак», перешёл в «Монако»
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Защитник бразильского «Гремио» Вандерсон стал футболистом французского «Монако». 20-летний футболист подписал с новой командой контракт до лета 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба «Монако» в «Твиттере».
По версии портала Transfermarkt, переход 20-летнего футболиста обошёлся французскому клубу в € 11 млн. Отметим, что летом 2021 года Вандерсона пытался подписать московский «Спартак». По данным «Чемпионата», бразильский футболист входил в шорт-лист игроков, которых хотел видеть в клубе тогдашний наставник «Спартака» Руй Витория. Однако «Гремио» отказался продавать Вандерсона.
В нынешнем сезоне бразильский защитник в 59 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал три голевые передачи.
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