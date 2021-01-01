Вандерсон, которого летом хотел купить «Спартак», перешёл в «Монако»

Защитник бразильского «Гремио» Вандерсон стал футболистом французского «Монако». 20-летний футболист подписал с новой командой контракт до лета 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба «Монако» в «Твиттере».



По версии портала Transfermarkt, переход 20-летнего футболиста обошёлся французскому клубу в € 11 млн. Отметим, что летом 2021 года Вандерсона пытался подписать московский «Спартак». По данным «Чемпионата», бразильский футболист входил в шорт-лист игроков, которых хотел видеть в клубе тогдашний наставник «Спартака» Руй Витория. Однако «Гремио» отказался продавать Вандерсона.



В нынешнем сезоне бразильский защитник в 59 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал три голевые передачи.

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