Моуринью готов перехватить трансфер игрока у «Манчестер Юнайтед»

Защитник французского «Марселя» Бубакар Камара, чей контракт с клубом истекает в конце сезона, входит в сферу интересов как минимум двух европейских команд. Помимо английского «Манчестер Юнайтед», футболиста готова подписать итальянская «Рома», которую возглавляет бывший тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Об этом сообщает La Repubblica.



По сведениям источника, итальянский клуб начал прямые переговоры с агентом Камары и хочет осуществить сделку, которая устроит все стороны. Камара понимает, что «Манчестер Юнайтед» будет готов предложить ему лучшие финансовые условия.



22-летний Камара – воспитанник «Марселя». В нынешнем сезоне французский защитник в 20 матчах во всех турнирах забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

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