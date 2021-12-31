«Ньюкасл» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы»

Полузащитник итальянской «Ромы» Жордан Верету входит в сферу интересов английского «Ньюкасла», который планирует усилить свою команду в январе для сохранения прописки в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Foot Mercato.



28-летний Верету выступает за римлян с 2019 года, перейдя из «Фиорентины» за € 17,5 млн. В нынешнем сезоне французский полузащитник в 24 матчах во всех турнирах нынешнего сезона забил четыре гола и отдал семь голевых передач.



Контракт Верету истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского полузащитника в € 30 млн.



«Ньюкасл» с 11 очками в 19 матчах занимает в турнирной таблице английской Премьер-лиги 19-е место. В следующем туре «сороки» встретятся с «Уотфордом».

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