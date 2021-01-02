Гвардиола: отдайте трофей АПЛ «Манчестер Сити», и мы поедем отдыхать на Мальдивы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:1) саркастично ответил на вопрос о завершении борьбы за чемпионство.



«Отдайте трофей мне. Отдайте его нам, и мы поедем отдыхать на Мальдивы. Но я думаю, что этого не произойдёт. Нам предстоит разыграть ещё 48 очков или 51 очко, я не помню точно. Теперь у нас есть пять или шесть дней на подготовку к Кубку Англии. Потом будет ещё пять или шесть дней, чтобы подготовиться к встрече с «Челси», учитывая все проблемы, связанные с коронавирусом и травмами, что у нас есть», — приводит слова Гвардиолы HITC.



«Манчестер Сити» в 21 матче набрал 53 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров входят «Челси» (42) и «Ливерпуль» (41).

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:

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