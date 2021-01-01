Гвардиола ни разу не проиграл «Арсеналу» в АПЛ

Испанский специалист Пеп Гвардиола, являющийся главным тренером «Манчестер Сити», привёл свою команду к победе в игре 21-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». Гвардиола ни разу не проиграл лондонской команде в чемпионате за 12 матчей. Об этом сообщает Goal в «Твиттере».
Лишь однажды в матче «Манчестер Сити» с «Арсеналом» в АПЛ была зафиксирована ничья. Эта встреча пришлась на 30-й тур чемпионата страны сезона-2016/2017. Тогда команды сыграли 2:2. Остальные матчи с «Арсеналом» в АПЛ при Гвардиоле «Манчестер Сити» выиграл (11).
Гвардиола тренирует английскую команду с лета 2016 года, выиграв с ней девять трофеев. Контракт испанского специалиста заканчивается в 2023 году.
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