Источник: Лукаку не сыграет за «Челси» в матче с «Ливерпулем»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не сыграет в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», сообщает журналист Дэвид Орнштейн на своей странице в «Твиттере».
Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси».
Матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 2 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».
Видеообзор матча 20-го тура АПЛ «Челси» — «Брайтон»:
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