Жоржиньо: у «Зенита» очень высокий уровень. Он не случайно находится там, где находится

Полузащитник «Челси» Жоржиньо оценил уровень выступлений санкт-петербургского «Зенита».
«На каком месте закончил бы сезон «Зенит», если бы выступал в АПЛ? Это зависит от многих обстоятельств, но если говорить об уровне команды, то он очень высокий. Есть техничные игроки, которые умеют играть в футбол. «Зенит» не случайно находится там, где находится. Окажись «Зенит» в АПЛ, многим командам пришлось бы с ним тяжело», — сказал Жоржиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру для «Okko Спорт».
«Зенит» в 18 матчах набрал 38 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Действующий чемпион России — «Зенит».
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