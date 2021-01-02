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«Сельта» обыграла «Бетис» в чемпионате Испании благодаря дублю Аспаса

«Сельта» обыграла «Бетис» в чемпионате Испании благодаря дублю Аспаса
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Сегодня, 2 января, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 19-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Сельту». Гости одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 36-й минуте пенальти в ворота «Бетиса» реализовал нападающий Яго Аспас.

Гол Аспаса с пенальти:

В добавленное к первому тайму время Аспас оформил дубль.

Аспас делает дубль:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Сесар Сото Градо. Ему помогали ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери – Хосе Гарсия Гомес.

После 19 сыгранных туров «Бетис» располагается на 3-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, имея в своём активе 33 очка. «Сельта» (23) находится на 12-м месте в таблице.

Испания - Примера. 19-й тур
02 января 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
0 : 2
Сельта
Виго
0:1 Аспас – 36' (пен)   0:2 Аспас – 45+2'
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