Газизов: «Спартак» не заплатил ни копейки комиссии при переходе Кокорина и Урунова

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался об отношении к владельцу клуба Леониду Федуну, а также рассказал подробности трансферов во время его работы в московской команде.



«Поменялось ли отношение к Федуну после невыплаты компенсации? Какое может быть отношение, если человек не выполняет то, что обещал и написал. Мало того, он набрасывает истории какие-то, что, якобы, кто-то что-то имел с трансферов. Пока я был генеральным директором «Спартака», никаких комиссий никому не выплачивалось вообще, кроме комиссии за Мозеса, которые официально были заплачены его агентам. Определённые люди и теперь Леонид Арнольдович просто вводят в заблуждение тех, кто это читает и смотрит.



Мог ли я представить, что всё так обернётся, когда шёл в «Спартак?» Я понимал, c кем я сталкиваюсь, уровень людей. Но что до такого дойдёт – нет. Просто молчать мне сейчас уже нет смысла. До этого я молчал. Меня грязью обливали, придумывали истории с Уруновым, Кокориным. Я молчал-молчал, смотрел на это всё. По-моему, сейчас уже только ленивый не затронул эту тему. Одни говорят, что я сам у себя купил Урунова. Будто он вещь какая-то. Ни копейки комиссии не было ни на Урунове, ни на Кокорине, — приводит слова Газизова «Спорт Бизнес Online».