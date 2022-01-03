18-летний американец Рикардо Пепи перешёл в «Аугсбург» за $ 20 млн
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Нападающий Рикардо Пепи перешёл из «Далласа» в «Аугсбург», сообщает официальный сайт немецкого клуба.
18-летний американский форвард подписал с «Аугсбургом» контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/2026 с опцией продления ещё на год. Стороны решили не разглашать сумму сделки, но по информации СМИ, Пепи обойдётся немцам в $ 20 млн.
Пепи выступал за основную команду «Далласа» с 2019 года. В сезоне 2021 года футболист принял участие в 31 матче регулярного чемпионата МЛС, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. С прошлого года Пепи также вызывается в национальную команду США. В её составе он забил три мяча и отдал три голевые передачи в семи матчах.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Аугсбурга».
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