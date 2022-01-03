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Масалитин: Сафонов незаменим в «Краснодаре», но нельзя сравнивать себя с Акинфеевым

Масалитин: Сафонов незаменим в «Краснодаре», но нельзя сравнивать себя с Акинфеевым
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слова вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, который считает, что голкипер Игорь Акинфеев не является лучшим футболистом России на данной позиции.

«У каждого времени есть свой герой. Игорь Акинфеев подтверждает своё имя и статус на протяжении многих сезонов. Понятно, что возраст берёт своё, но уровень Акинфеева не вызывает никаких вопросов.

Возможно, Сафонов незаменим в «Краснодаре», но Матвею ещё расти и расти. У Сафонова всё впереди. Да, Матвей Сафонов молодой и перспективный, но всем своим долголетием Акинфеев доказал, что он ещё в фаворе. Считаю, что пока их нельзя сравнивать.

Сейчас идут разговоры, что ЦСКА пока не предложил Игорю контракт и не подписал соглашение. ЦСКА должен приложить все усилия, чтобы сохранить Акинфеева в своих рядах», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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